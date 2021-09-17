На Украине назвали условие, при котором Россия сможет ввести свои войска

Бывший заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что если Украина выйдет из минских соглашений, то Россия введёт свои войска. Произойдёт это под эгидой защиты русскоговорящих. Об этом рассказал бывший украинский чиновник в беседе и изданием «Обозреватель».

Тука предполагает, что Россия может воспользоваться тем, что Украина выйдет из договора о перемирии ради своих геополитических интересов.

Если Украина официально выйдет из минского процесса, возможна организация провокаций, которые будут использованы Россией как основание для введения, возможно, собственных вооружённых сил под эгидой защиты русского населения от геноцида, — сказал он.

По его мнению, самостоятельное решение Киева прервать переговорный процесс в Минске как нельзя лучше сыграет на руку Москве.

Ранее Тука заявил, что Россия готовится создать на Украине ряд новых политических образований по аналогии с ДНР и ЛНР. Он отмечает, что для реализации такого плана Москве не придётся привлекать даже вооруженные силы, на Украине, по его мнению, достаточно сочувствующих целям РФ.