На Украине рассказали, почему Турция попытается подчинить Крым

Политический аналитик Александр Кочетков заявил, что в случае военного конфликта между Россией и Украиной Турция может занять сторону Киева. Причиной решиться на это станет возможность получить экономический контроль над Крымом, отметил он в статье, опубликованной изданием «Главред».

Турция будет действовать в зависимости от обстоятельств. Она хочет расчистить геополитическое пространство для себя, поэтому её может заинтересовать только крымско-татарский Крым, который будет тесно сотрудничать с Турцией, а фактически, если он станет турецким в экономическом смысле, — подчеркнул автор публикации.

Он считает, что других причин побудить Анкару помогать Киеву нет. Тем более что в случае гипотетического конфликта с Москвой Украина не получит прямой военной поддержки ни от одной страны. Европа зависит от России из-за газа и станет только «выражать глубокую обеспокоенность», уверен эксперт.

Ранее стало известно, что Россия в случае вооружённого столкновения с Украиной якобы будет стремиться объединить ДНР и ЛНР с Крымом, заявил польский военный эксперт Юлиуш Сабак. Для этого Москве потребуется установить контроль над побережьем Азовского моря, отметил он. По его мнению, оккупация даже не всей украинской территории, а только морского побережья станет «большим ударом» по экономическому и военному потенциалу Украины.