На Украине рассказали об условиях свободной торговли с Турцией

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своём Facebook сообщил, что благодаря недавно заключённому соглашению о свободной торговле между Анкарой и Киевом Украина сможет беспошлинно ввозить в Турцию 95% своих товаров. Как отмечает Шмыгаль, стороны шли к заключению этой сделки больше 20 лет. Соглашение позволит украинскому бизнесу экономить от 10 млрд гривен ежегодно.

Дорога к подписанию длилась почти 20 лет. С сегодняшнего дня 95% украинских товаров будут ввозиться в Турцию без оплаты пошлин, благодаря чему украинский бизнес будет экономить от 10 млрд гривен каждый год. Соглашение сначала положительно скажется на развитии украинской промышленности и машиностроения. Оно также защищает интересы сторон: например, Украина оставила за собой право применять экспортную таможню на металлолом, — сообщает Шмыгаль.

3 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев на встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая проходила в день 30-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами. По итогам переговоров Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли, а также о строительстве завода Bayraktar по производству боевых и разведовательных беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что по новому соглашению производимый из турецкого сырья товар на Украине сможет беспошлинно торговаться на рынках всех европейских стран. Также Киев получил улучшенные условия для торговли переработанной аграрной продукцией в Турции.