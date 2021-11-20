На Украине рассказали о первом применении Javelin в Донбассе

Вооружённые силы Украины уже применяли американский противотанковый ракетный комплекс Javelin в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом в интервью изданию Military Times заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, не назвавший конкретное место и время применения оружия.

Буданов сказал, что системы Javenlin также использовались против российских войск, — отмечает издание.

Глава ГУР Украины считает, что Javelin вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar будет важным психологическим сдерживающим фактором для войск противника. Буданов также подчеркнул, что поддержка США Украине потребуется. Он считает, что Белый дом сможет оказать помощь Киеву как можно раньше.

Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов разрабатывают план по поставкам на Украину нового оружия, а именно противокорабельных ракет, средств ПВО и комплексов Javelin. США продолжают милитаризировать регион на случай начала войны между Москвой и Киевом.