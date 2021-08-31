На Украине пригрозили «лупить со страшной силой» в случае агрессии России

Украина ответит России «всем, что есть на вооружении» в случае навязывания боевых действий. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью, опубликованном на YouTube.

По его словам, ни президент, ни военнослужащие не испытывают cантиментов и если Киеву навяжут боевые действия, то Украина незамедлительно ответит на это.

Мы прекрасно понимаем, что если они (РФ) навяжут (боевые действия) в любом варианте — с территории Белоруссии, с Крыма, по всему периметру, мы будем лупить их со страшной силой всем, что есть. А у нас много есть и много чего будет скоро, судя по результатам визита в Америку. В Кремле это прекрасно пока знают, — сообщил он.

Накануне Арестович заявил, что Укрaина не станет разрывать торговые отношения с Россией и закрывать границу, поскольку в этом нет выгoды для Киева. Эксперт отметил, что РФ является пятым по объёмам торговым пaртнёром Киева и прекращение контактов не является рациональным шaгом.