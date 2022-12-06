На Украине рассказали, когда возобновится производство электроэнергии «Укрэнерго»: Два дня уйдет на восстановление производства электроэнергии на Украине

Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look

Руководитель правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что для восстановления производства электроэнергии на Украине нужно около одного-двух дней, пишет издание «Страна.ua». По его словам, последствия авиаударов по энергетическим объектам страны от 5 декабря удастся устранить в более или менее сжатые сроки.

Дефицит в энергосистеме будет сегодня-завтра, пока некоторые энергоблоки, которые сегодня аварийно отключились во время атаки, будут набирать мощность... День-два нужно на восстановление производства электроэнергии в системе — после этого ожидаем, что ситуация стабилизируется, — заявил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что восстановление коснется всей Украины, хотя есть регионы, которые пострадали больше других, например, Одесская область.

5 декабря на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Также местные СМИ сообщили, что в Одессе и Одесской области прогремела серия взрывов.

Помимо этого, средства массовой информации сообщили о взрывах в Николаеве, Житомире, Кривом Роге, Харькове, Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Сумской, Львовской, Тернопольской, Николаевской областях. По сообщениям источников, в регионах пропадает электричество и водоснабжение, кроме того, в ряде областей Украины отключена мобильная связь и интернет.