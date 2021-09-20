На Украине рассказали, что сделают с проголосовавшими в Крыму и на Донбассе

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признался, что страна не будет вводить санкции против проголосовавших в Госдуму РФ жителей Донбасса и Крыма, так как, по его мнению, этих граждан заставил отдать свой голос Кремль. Своё мнение политик высказал в эфире телеканала «Наш».

Простым людям, которые были вынуждены (голосовать — NEWS.ru) или по каким-то причинам выбрали голосование, ничего не будет. Я не специалист в правоохранительной деятельности. Я думаю, что любая страна в мире для тех, кто организовывал противоправную деятельность, будет инициировать и проверку спецслужб и даже преследование. Но это точно не касается учительницы в Донецке или в Луганске, которой сказали: «Или ты голосуешь, или ты вылетаешь из школы», — подчеркнул Арестович.

Незадолго до этого, в пятницу, 17 сентября, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении санкции против организаторов выборов в Госдуму РФ на территории Крыма и Донбасса. Также Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье «госизмена» из-за проведения выборов в Крыму.

Партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов и стала победителем на выборах в Госдуму. Меньше других проиграла ей КПРФ, показавшая второй результат — 18,93%, следует из данных Центральной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов.

Ранее Вашингтон отказался признать результаты выборов в Госдуму РФ, проведённых на территории Крыма. В США также считают, чтобы выборы были проведены не совсем честным путём.