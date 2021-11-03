На Украине расширили чёрный список российских деятелей культуры

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности внесло в список лиц, которым запрещён въезд страну, ещё 30 человек, среди которых российские актёры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года начало публиковать чёрный список деятелей культуры, в том числе из России. Сейчас актуальный чёрный список российских артистов на сайте Министерства культуры Украины насчитывает 258 человек.

После обновления списка лиц, «которые создают угрозу нацбезопасности Украины», в него вошли: Анастасия Бакланова, Павел Бoгомолов, Татьяна Бурнaкина, Илья Власов, Сергей Воробьёв, Константин Гапонов, Михаил Грищенко, Роман Гусев, Илья Домбровский, Александр Загуляев, Вячеслав Земляной, Александр Класcен, Юрий Котов, Евгений Кузьмин, Александр Лaпшов, Игорь Лyчихин, Владимир Миллер, Катерина Насонова, Роман Никифоров, Андрей Пeнзин, Егор Попов, Михаил Рaзикин, Александр Романов, Андрей Скaбара, Валентин Томусяк, Евгений Фёдорoв, Андрей Фомин, Дмитрий Чудин, Максим Шпaковский и Людмила Яковлева.

Ранее российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд на территорию Украины на три года, признав его угрозой для национальной безопасности страны из-за посещения Крыма. Сам артист заявил, что гордится внесением в чёрный список.