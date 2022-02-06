На Украине раскрыли запасной план Зеленского по Донбассу

Киев добивается консервации текущей ситуации в Донбассе, заявил украинский эксперт Виктор Скаршевский. Затягивание процесса мирного урегулирования является «планом Б» президента Владимира Зеленского, отметил он в эфире телеканала «НАШ».

План Б — это просто консервация текущей ситуации и постоянное затягивание этого процесса. Даже если сейчас что-нибудь подпишут, о чём-нибудь договорятся — кто должен будет принимать эти все законы с украинской стороны? Верховная рада. А примет ли? Конечно же, нет, — считает Скаршевский.

Он добавил, что в такой ситуации власти Украины смогут списать отсутствие прогресса в урегулировании на якобы нежелание депутатов принимать поправки в законодательство. Ни Зеленский, ни его партия «Слуга народа» «с политической точки зрения» не заинтересованы в реинтеграции Донбасса, подчеркнул эксперт.

Зачем ему на будущих президентских выборах миллион, а может даже больше нелояльных избирателей, которые явно проголосуют против него, — объяснил такую позицию Скаршевский.

Он напомнил, что на местных выборах в 2020 году на части подконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях голосование просто отменили.

Ранее стало известно, что Киев выполнил обязательства, которые взял на себя на переговорах по Донбассу, прошедших в Париже в 2019 году. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат был вынужден пояснять свои же слова, сказанные прежде о том, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения на условиях Москвы. Всё что Украина взяла на себя в Париже в 2019 году, она всё сделала, отметил министр.