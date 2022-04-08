В Раде раскрыли планы на солдат РФ после спецоперации

В Раде раскрыли планы на солдат РФ после спецоперацииДепутат Рады Наливайченко: Украина накажет российских военных после спецоперации
Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко заявил, что Украина планирует физически устранять военнослужащих РФ, которые участвуют в спецоперации. По его словам, наказание настигнет их после окончания спецоперации, сообщает РИА Новости.
Наливайченко
Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились, — рассказал депутат.
Ранее стало известно, что воюющий на стороне Украины наёмник из Дании рассказал датскому телеканалу TV2 об убийствах пленных российских солдат украинскими военными. Сам наёмник заверил, что не принимал участия в подобных казнях, хотя и убивал российских солдат на поле боя.