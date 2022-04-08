В Раде раскрыли планы на солдат РФ после спецоперации

Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко заявил, что Украина планирует физически устранять военнослужащих РФ, которые участвуют в спецоперации. По его словам, наказание настигнет их после окончания спецоперации, сообщает РИА Новости.

Наливайченко отметил , что на Украине уже наладили работу по этому вопросу со спецслужбами США и Великобритании. Союзники помогают Киеву устанавливать личности российских солдат, участвующих в спецоперации. О них Наливайченко говорит, как о «военных преступниках». Он полагает, что в Раде надо проголосовать по вопросу их наказания.

Если будет возможность привлекать их к уголовной ответственности в рамках будущего судебного заседания — хорошо, если нет — то как террористов их нужно уничтожать, где бы они ни находились, — рассказал депутат.

Ранее стало известно, что воюющий на стороне Украины наёмник из Дании рассказал датскому телеканалу TV2 об убийствах пленных российских солдат украинскими военными. Сам наёмник заверил, что не принимал участия в подобных казнях, хотя и убивал российских солдат на поле боя.