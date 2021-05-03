На Украине раскрыли неожиданный сценарий вторжения российских войск

https://static.news.ru/photo/faaaf7e8-abf4-11eb-973b-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Россия не оставит без решения проблему с водой в Крыму. Это может привести к тому, что Москва высадит морской десант, чтобы захватить водозабор Краснознаменского канала и перекрыть поставки днепровской воды Херсонской области. Об этом заявил украинский военный эксперт Михаил Жирохов, пишет «Главред».

Скорее всего, Россия настроена на решение проблемы воды. С выходом в Северо-Крымский канал, в Ново-Каховское водохранилище, параллельно активность в оккупированном Донбассе и вспомогательный удар на Харьков. То есть на фланг группировки, находящейся на линии соприкосновения. Тех войск, которые стянуты, для таких локальных операций вполне достаточно. И весь расчёт на то, что украинская армия побежит, — считает он.

Он предположил, что российская армия ударит сначала по направлению Мариуполь — Красноперекопск, а затем войска двинутся в направлении Новой Каховки, где расположены главные насосные станции Северо-Крымского канала.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. В манёврах участвовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

На следующий день стало известно, что Минобороны России начало перебрасывать войска, задействованные в учениях в Крыму, в пункты постоянной дислокации.

Аналитики китайского издания Sohu, комментируя отвод российских войск от украинской границы, отметили, что Россия одержала психологическую победу над своими оппонентами благодаря этому манёвру.