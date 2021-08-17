На Украине раскрыли детали возвращения граждан из Афганистана

Самолёт ВВС Украины Ил-76Д вылетел в Кабул для эвакуации украинских граждан без гарантий на безопасность воздушного коридора над Афганистаном. Об этом говорится на официальном сайте ВВС Украины.

Самолёт вылетел утром 18 августа с военной авиабазы города Борисполя. На данный момент лайнер находится на аэродроме Маскат в Омане для дальнейшего перелёта в Кабул, чтобы эвакуировать более ста граждан Украины.

В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остаётся частично неконтролируемой, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что создаются условия для эвакуации граждан Украины с территории Афганистана. Дипломат отметил, что эвакуация начнётся сразу после получения безопасного воздушного коридора.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман.