На Украине раскритиковали «формулу мира» Зеленского Бывший премьер-министр Украины Азаров назвал абсурдной «формулу мира» Зеленского

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал «Известиям», что президент Украины Владимир Зеленский выдвигает абсурдные требования по переговорам. Политик добавил, что его «формула мира» содержит «абсолютно нереалистичные 10 пунктов, по этой причине не стоит ожидать дипломатического решения конфликта». Он напомнил, что партия Зеленского приняла закон, который установил запрет на ведение переговоров.

Позиция абсолютно абсурдная. С одной стороны, действует законодательный запрет на ведение переговоров, а с другой стороны, сам же Зеленский выступает за проведение переговоров на базе Организации Объединенных Наций, при этом выдвигая какие-то абсолютно нереалистичные 10 пунктов, — сказал Азаров.

Он подчеркнул, что процесс мирного урегулирования на конфликта на Украине полностью зависит от решения американских властей.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее заявил, что Киев готов рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права. Кроме того, как сказал Никифоров, Киев требует компенсации ущерба и гарантий того, что ничего подобного СВО больше не произойдет.