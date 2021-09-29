На Украине проверят возможные связи военной академии с националистами

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Военная служба правопорядка Украины проверит достоверность информации о возможных связях Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с националистической организацией Centuria. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Таран, передаёт РИА Новости.

Поводом для проверки стал доклад Университета Джорджа Вашингтона в США о том, что Centuria «обосновалась в ведущей военной академии Украины».

Военной службе правопорядка Вооружённых сил Украины министром обороны поручено провести служебную проверку достоверности информации о возможных связях военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с организацией Centuria, — говорится в сообщении.

Ранее парламентская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвинила власти Украины, которая стремится в Европу, в том, что она проводит дискриминационную политику в отношении русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин.