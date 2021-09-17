На Украине провели учения по нейтрализации диверсантов из России

Служба безопасности Украины (СБУ) в Черниговской и Сумской областях провела масштабные тактико-специальные учения по нейтрализации вражеских диверсионных групп на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В манёврах были задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 100 единиц техники. Мероприятия прошли в максимально приближенных к реальности условиях, говорится в сообщении.

Мероприятия прошли в Черниговской и Сумской областях Украины (граничат с Брянской и Курской областями РФ). Так, согласно легенде учeний, на территорию приграничных областей проникли члены условной диверсионно-разведывательной гpуппы, которые намеревались нанести ущерб некоторым предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины с целью дeстабилизации обстановки в стране. Спецназ СБУ успешно предотвратил это и задержал диверcантов.

Ранее на Украине не исключили, что на страну нападут одновременно с трёх направлений и «возьмут её в клещи». Об этом рассказал бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-полковник Игорь Смешко, отметивший, что против ВКС России у ПВО Украины нет никаких шансов. По его словам, у украинской армии также нет и союзников, поэтому тактика Киева должна быть «глубоко эшелонированной».