На Украине призвали США усилить давление на Россию

На Украине в очередной раз призвали США усилить давление на Россию. С такой просьбой к американским конгрессменам во время встречи обратился глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Об этом говорится на официальном сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в Киев прибыла делегация американских парламентариев во главе с сенатором Линдси Грэм. Она совершает рабочий визит. Кулеба рассказал «о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове»

Кулеба призвал американских конгрессменов способствовать усилению давления на Кремль с целью прекращения репрессий и немедленного и безусловного освобождения всех незаконно удерживаемых лиц, — говорится в сообщении.

В МИД Украины отметили, что Грэм заверила Кулебу в готовности Конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросе восстановления её территориальной целостности и укреплении обороноспособности. Отдельно стороны обсудили угрозы от реализации проекта «Северный поток — 2» и вопросы безопасности в Азово-Черноморском регионе. Кулеба заявил, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для безопасности всего евро-атлантического сообщества.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал страх украинских военных причиной потери полуострова Крым в 2014 году. По его словам, Киеву нужно было всего 20 силовиков, которые «не побоялись бы и выстрелили», однако из-за «тотального морального обвала» таких людей в украинской армии не нашлось. По мнению Арестовича, никто не давал соответствующей команды, а брать инициативу на себя никому не хотелось, — «командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав».