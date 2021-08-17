На Украине попросили Путина помочь Байдену

В руках президента России Владимира Путина оказался важный козырь, и его нужно использовать, чтобы добиться результатов по разным направлениям. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире канала «Первый независимый».

По его словам, американский провал в Афганистане повлиял на внутреннюю ситуацию в США. Байдена начали критиковать даже противники России, вследствие чего он оказался под серьёзным прессингом.

Байден попал под раздачу такую, что просто непонятно, как из этого всего выкрутиться, поэтому помогите ему, пожалуйста, Владимир Владимирович Путин, — сказал Погребинский.

Он также отметил, что Россия может добиться давления США на Украину для начала имплементации «формулы Штанмайера» и выполнения Минских соглашений.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 46% после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (организация запрещени в РФ). Подобная оценка деятельности Байдена стала самой низкой за все семь месяцев его пребывания на посту главы Белого дома.