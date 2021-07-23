На Украине призвали освободить Донбасс после выборов в Госдуму

Киеву следует рассматривать сценарий силового освобождения Донбасса после выборов в Государственную думу. Об этом в интервью телеканалу Obozrevatel заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

В ближайшей перспективе наша страна должна готовиться к тому, что нам придётся освобождать эту территорию тем или иным путём. Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путём, но армию надо готовить к возможному применению оружия, — считает политик.

Он пояснил, что Москва будто бы намерена присоединить эти земли. По мнению Грымчака, на это указывает возможность участия в выборах в Госдуму проживающих в Донбассе россиян. Политик считает, что Москва начала выдавать паспорта жителям ДНР и ЛНР, чтобы затем назвать своей территорию юго-востока Украины.

Ранее МИД Украины выразил протест из-за участия проживающих в Донбассе россиян в сентябрьских выборах в Госдуму. Утверждается, что участие жителей этого региона является незаконным, поскольку выдача российских паспортов «была навязана принудительно». В украинском внешнеполитическом ведомстве также заявили, что проведение голосования на территории Крыма и Севастополя является незаконным и нарушает нормы международного права из-за оккупации полуострова.