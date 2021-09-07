Украина намерена просить ООН о признании ФСБ террористами

Депутаты украинской Верховной рады предложили обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой признать ФСБ РФ и ГУ Генерального штаба ВС России террористическими организациями. Об этом намерении сообщает РИА Новости.

Предложенный законопроект зарегистрирован на официальном сайте парламента. Инициативу выдвинули депутаты пропрезидентской партии «Слуга народа» и группы «За будущее». На данный момент полный текст проекта постановления на сайте Верховной рады отсутствует.

Ранее сообщалось, что озвученная в Киеве идея о переименовании страны в Русь-Украину была «троллингом» России. Об этом заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук.

О возможном переименовании Украины до этого заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. Его заявление, по мнению Камельчука, это ответ Киева, поскольку в России «пытаются приватизировать всё, что принадлежит нашей украинской истории». Он добавил, что если бы такая идея обсуждалась всерьёз, она была бы на слуху, её бы обсуждали в Раде, а так всё сводится к обычной шутке.