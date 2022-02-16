На Украине призвали наградить Зеленского и Байдена Нобелевской премией мира
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:42, 17 февраля 2022
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Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский должны получить Нобелевскую премию мира за якобы «предотвращение войны», с таким призывом выступил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Все лидеры, которые приложили свои усилия для сдерживания России достойны этой премии, написал политик в своей статье для украинского издания «Фокус».
Считаю, что за действия по недопущению прямого масштабного вторжения России на Украину Владимир Зеленский и Джо Байден должны получить в этом году Нобелевскую премию мира, — заявил Геращенко.
По его мнению, благодаря «беспрецедентному объединению Запада» Украина получила шанс сохранить свою государственность. Советник добавил, что действиями западных стран удалось избежать «вторую мировую холодную войну».
Ранее глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия наращивает войска на границе с Украиной. При этом военный не стал приводить какие-либо доказательства своим словам, а ограничился утверждением о том, что у России «на месте достаточно военной силы». С такими же обвинениями ранее выступил Госдепартамент США. Представитель американского ведомства Нед Прайс заявил, что Вашингтон не увидел доказательства того, что Москва начала отвод своих войск.