На Украине призвали наградить Зеленского и Байдена Нобелевской премией мира

Россия наращивает войска на границе с Украиной, заявил глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл. При этом военный не стал приводить какие-либо доказательства своим словам, а ограничился утверждением о том, что у России «на месте достаточно военной силы», сообщает РИА Новости.

Россия продолжает наращивать свои военные возможности вблизи границы Украины, в это входят позиции для дополнительных бронемашин, а также вертолёты и полевые госпитали, — рассказал Хокенхалл. С такими же обвинениями ранее...