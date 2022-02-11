На Украине призвали к спецоперации по уничтожению властей Крыма
Украинский журналист Бутусов призвал похитить представителей властей Донбасса и Крыма
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:59, 12 февраля 2022
Фото: Vladimir Sidoropolev/imagebroker.com/Global Look Press
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Украина должна провести спецоперации по ликвидации и похищению представителей руководства Донбасса и Крыма, заявил украинский журналист Бутусов. После этого Киев сможет противостоять Москве, написал он в Facebook.
[Необходимо] возобновить проведение спецопераций разведки Украины с целью уничтожения и похищения руководителей РБ на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Приднестровья, — отметил Бутусов.
Журналист также предложил заблокировать Приднестровье и устроить там мятеж руками спецслужб Украины и военных.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил американского коллегу Джо Байдена, поскольку не смог добиться избрания специального антикоррупционного прокурора страны, заявил Юрий Бутусов. По его словам, члены конкурсной комиссии, которые контролируются офисом президента, снова не явились на заседание.