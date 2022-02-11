На Украине призвали к спецоперации по уничтожению властей Крыма

Фото: Vladimir Sidoropolev/imagebroker.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко утвердил план эвакуации населения на случай чрезвычайной ситуации «военного характера». Все городские службы сейчас работают в условиях подготовки к ЧС, говорится в заявлении киевского градоначальника.

Он [план] определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения. Если ещё несколько лет назад у нас было 1,5 тыс. подходящих укрытий, то на...