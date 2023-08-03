В Киеве решили воевать без графиков и целей На Украине признались в отсутствии графика наступления

Фото: МО Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что никаких дедлайнов и графиков контрнаступа нет. Заодно он подчеркнул полную автономность Киева в принятии решений о ведении военных действий. Правда, его слова слабо соответствуют мейнстриму постоянных откровений окружения Зеленского о том, что без экстренной военной и финансовой помощи всё просто рухнет.

В Ялте летом их не ждали

Риторика украинских лидеров изменилась буквально за считанные недели. Где их обещания уже этим летом неспешно прогуливаться по набережной Ялты, а местных жителей подвергнуть жесточайшей люстрации? Затихли восторги по поводу поставляемых Западом современных вооружений, против которых якобы не выстоит российская армия со «ржавыми советскими железками». Отчего-то никто не напоминает, как почти ровно год назад, принимая делегацию американских сенаторов, Владимир Зеленский обещал вернуть «оккупированные территории» — страшно сказать — за три-шесть недель.

Помните, как в романе Джорджа Оруэлла «1984» власти переиздавали старые газеты, чтобы задним числом никто не мог упрекнуть их в неисполнении прошлых обещаний? Но к сожалению для киевских начальников, ныне интернет помнит все, а потому с течением времени подтасовать ничего не удастся. Правда, в Киеве взяли на вооружение тактику словесной смены алгоритмов. И вот уже вместо бравурных обещаний перерезать сухопутный путь в Крым, взять Мелитополь звучат тиражируемые рассуждения о том, что войны — это не голливудский боевик и что победы не одерживают к определенным датам и праздникам.

Притом еще месяц назад все могли наблюдать, как тысячи украинских солдат были положены в так называемых «мясных штурмах» наших оборонительных линий исключительно ради того, чтобы к началу натовского саммита в Вильнюсе Зеленский мог бы рапортовать спонсорам о достигнутых успехах. «Достигов» не оказалось, а потому Владимир Александрович буквально сорвался в литовской столице с катушек, подорвав свою репутацию в глазах североатлантических покровителей.

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

Вся надежда на Байдена

Парадокс нынешней украинской пропаганды в том, что во все более наэлектризованной обстановке правая рука не знает, что делает крайне правая. А потому, пока Данилов распинается о полной независимости Киева в принятии решений, его небезызвестный коллега, советник президентского офиса Михаил Подоляк откровенничает о том, что, по его мнению, конфликт должен завершиться через 17 месяцев, то есть к инаугурации презента США, от личности которого судьба киевских властей целиком и зависит. Мол, как там, за океаном решат, так и будет.

Это к вопросу о независимости режима Зеленского. Да, собственно, никто в Киеве и не скрывал, что западные покровители бесцеремонно выкручивали местным лидерам руки, требуя скорейшего начала контрнаступа. В Киеве как могли долго пеняли на весеннюю распутицу, но отвертеться от выполнения приказа коллективного Запада, которому нужен был осязаемый результат крупных кровавых инвестиций в ВСУ, было невозможно. Хотя генерал Залужный и пытался оттянуть контрнаступ в ожидании самолетов и дальнобойных ракет. Но хозяева приказали воевать до последнего украинца. И оставалось взять под козырек.

Киев стал раздражать покровителей

Не исключено, что разглагольствования Данилова еще выйдут боком украинским властям. Ведь от Вашингтона до Брюсселя не скрывают, что Киев стал раздражать действительно потугами на появление самостоятельности. Причем такие жесты Зеленского и К еще и приводят к общему ухудшению обстановки в стране. Мало того, что американцы приказывали Зеленскому не держаться за Бахмут — Артемовск, а ВСУ положили там многие боеспособные части, так теперь в Киеве, вопреки натовским рекомендациям, решили любой ценой вернуть этот населенный пункт. Опять-таки заплатив невосполнимыми потерями.

Недаром мозговые центры в США стали озвучивать варианты замены все более непредсказуемого Зеленского. А тут еще Данилов с его откровениями. Впрочем, если понадобится, он поправит себя же, дорого не возьмет. Просто как бы концепция опять изменится.