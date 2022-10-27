На Украине признали тяжелое положение ВСУ на Херсонском направлении Арестович: ситуация под Херсоном меняется в неприятную для Киева сторону

Фото: ru.wikipedia.org/Kozubenko. Собственная работа, CC BY-SA 4.0,

Алексей Арестович

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону. Он добавил, что Россия якобы дополнительно перебросила в регион около шести батальонных тактических групп. По его словам, всего их в Херсонском направлении приблизительно 30, пишет URA.RU со ссылкой на украинские издания.

Теперь переносимся на Херсонское направление: там ситуация меняется в неприятную сторону для нас. Около шести батальонных тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30, — рассказал Арестович.

По его словам, это огромная военная сила, которую «смолоть просто так будет очень-очень тяжело».

Утверждения Киева о накоплении 60 тысяч военнослужащих для наступления на Херсон являются намеренным лживым вбросом, заявил ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, российские военные готовы дать уверенный отпор, а в добровольческие вооруженные отряды в Херсоне вступает все больше людей. Он отметил, что отсутствие динамики на подступах к Херсону объясняется тем, что солдаты ВСУ «не хотят умирать», а время быстрых побед для них закончилось.