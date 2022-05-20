На Украине признали проблемы с доступом к замороженным активам РФ

Фото Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал проблемы с доступом к замороженным за рубежом активам России. Он также заявил о намерении создать «легитимный международный механизм» для достижения указанной цели, пишет ТАСС.

О планах украинских властей по «возмещению ущерба» Украине Ермак заявил в ходе выступления по видеосвязи в британском Королевском институте международных отношений.

Национальные суды и международные арбитражи не имеют соответствующей юрисдикции, Европейский суд по правам человека не может обеспечить принудительное исполнение своих решений, ООН почти парализована пребыванием России в Совбезе, — приводит издание выдержку из стенограммы выступления представителя украинского президента.

Ермак, отметил, что зарубежные активы России защищены суверенным иммунитетом, а «права олигархов — неприкосновенностью частной собственности».

Накануне глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что экспроприация активов российского Центробанка не является законной с точки зрения норм США и других стран. Но эта возможность обсуждается.

Ранее директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник заявил, что активы России и Белоруссии общей стоимостью более $1 млрд арестованы на Украине. По его словам, данные активы не должны работать на Москву и Минск.