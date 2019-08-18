https://static.news.ru/photo/95abcdca-c1b0-11e9-b96c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Быстро разрешить конфликт в Донбассе не удастся. Об этом заявил лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. По его словам, на это не сможет повлиять даже новый состав Верховной Рады.

Конечно, от нас будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что закончить быстро её не удастся и решает это совсем не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе, — отметил он в интервью газете « НВ ».

Также Разумков выступил против сохранения квот на украиноязычный контент в СМИ. Вместо этого он предложил оказать поддержку государственному языку путём предоставления различных льгот.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Верховная рада должна подготовить основу для мирного урегулирования ситуации в Донбассе. По его словам, нынешние украинские власти не считают мир в Донбассе своей прерогативой, иначе в Раде был бы создан специальный комитет, который бы занимался этим вопросом, писал News.ru.