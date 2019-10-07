https://static.news.ru/photo/ca925a1a-e904-11e9-a869-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Украина не хочет быть предметом торга во внутриполитических конфронтациях США, которые имеют место накануне выборов американского президента в 2020 году. Об этом заявил глава украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко.

Он подчеркнул, что граждане его страны не причастны к каким-либо попыткам повлиять на президентские выборы в Соединённых Штатах. Он также отметил, что не может представить подобное.

Меньше всего, чего бы мы хотели, когда у нас война с Россией, когда у нас чрезвычайно сложные переговоры, у нас так много проблем, меньше всего, чего бы мы хотели, это быть втянутыми во внутренние проблемы США накануне выборов, — цитирует Пристайко УНН .

Глава МИДа также заверил, что власти Украины проведут объективное расследование в отношении украинской газовой компании Burisma, в руководство которой входил сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден.

Пристайко признал, что международный скандал, вспыхнувший после телефонных переговоров лидеров Соединённых Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, «действительно вредит» молодому независимому государству.

Ранее, как писал News.ru, администрация Белого дома под давлением Демократической партии обнародовала стенограмму разговора президентов США и Украины. Ещё до публикации он стал поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Как следует из документа, Зеленский пообещал своему американскому коллеге, что новый генпрокурор страны рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Впоследствии Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители демократов в Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.