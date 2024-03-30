На Украине пришли в ужас из-за парализующего удара России Стариков: ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за ударов по объектам энергетики

Фото: МО Украины

Россия парализует ВСУ атаками на энергетическую инфраструктуру Украины, заявил в эфире YouTube-канала «Вышка» полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Он высказал мнение, что раньше во время российских атак украинской армии якобы удавалось перебрасывать войска в нужном направлении, однако из-за поражения энергетических объектов эта задача становится невыполнимой.

Они сейчас подготовили соответствующие резервы везде, вывели из строя энергетику, в том числе питание, которое идет на железнодорожный комплекс, — пояснил Стариков.

По его словам, войны выигрываются экономикой, идеологией и логистикой, которую Москва успешно подрывает, уничтожая энергетику постсоветской республики.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что заявление киевских властей о нанесении Россией 442 ударов на Запорожском направлении за последние 24 часа говорит о работе практически всех родов артиллерии и авиации. Собеседник не исключил, что ВС РФ в том числе применили ОТРК «Искандер». Минобороны РФ информацию не комментировало.

Кроме того, Дандыкин считает, что резко возросшее количество ударов российской армии во военным целям Украины ракетами и беспилотниками говорит о том, что ВСУ практически полностью лишились ПВО. По его мнению, украинская оборона против воздушных атак оказалась обескровлена. Дандыкин также предположил, что ВС РФ долгое время скрупулезно выискивали позиции ЗРК ВСУ и уничтожали их.