В Минобороны Украины пригрозили России терактами и диверсиями Глава разведки Минобороны Украины Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории

Фото: Министерство обороны Украины

Военнослужащие ВСУ

Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов пригрозил России терактами и диверсиями на ее территории, пишет британская газета Financial Times. В интервью изданию он заявил, что сейчас подрывная деятельность в подконтрольных РФ районах уже усиливается.

Подобные атаки и диверсии проходят повсеместно, и они были и будут проводиться в России и во многих других местах, — отметил Буданов.

В своем интервью Буданов упомянул взрывы машин, которые недавно происходили в Херсонской области. При одном из таких подрывов скончался сотрудник местной военно-гражданской администрации, подчеркнул Буданов. Однако уточнять, связаны ли с такими диверсиями официальные киевские власти, он не стал.

Накануне в городе Каховке Херсонской области злоумышленник взорвал автомобиль местной чиновницы Ирины Махневой. Она при этом не пострадала. Сама Махнева предположила, что её таким образом стремятся запугать, но она пообещала продолжить свою работу.

24 июня в Херсоне неизвестные взорвали автомобиль главы управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко. В результате происшествия чиновник скончался. Представители военно-гражданской администрации области назвали инцидент целенаправленным покушением.