На Украине приговорили к 12 годам причастного к убийству мужа Максаковой

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 12 годам тюрьмы одного из бывших лидеров «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Ярослава Тарасенко за причастность к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (мужа оперной певицы Марии Максаковой) в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал виновным в соучастии в убийстве бывшего главу «Правого сектора» Павлограда (в Днепропетровской области. — NEWS.ru) Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, был водителем у киллера. Коллегия также признала его виновным в незаконном хранении огнестрельного пистолета, найденного при обыске. Суд приговорил Тарасенко к 12 годам лишения свободы, — говорится в сообщении.

Ворoненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. По версии следствия, закaзчиком был Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Максаковой. Организатoрами и исполнителями преступления выступили пятеро граждан Украины. Позже с Тюрина сняли подозрения.

Как ранее сообщалось, Максакова извинилась перед Тюриным за то, что обвиняла его в организации убийства Вороненкова. Она отметила, что версия, которой придерживалась Генпрокуратура Украины, является «беспардонной, наглой, циничной, отвратительной».