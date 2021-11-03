На Украине предупредили о веерных отключениях света

Украинские власти готовятся к веерным отключениям электричества в стране. Об этом заявил экс-министр финансов и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александр Данилюк, который в Facebook разместил фото объявления с предупреждением из села Подгайное в Киевской области.

Бывший чиновник отметил , что отключать электричество начнут с 17 ноября на десять часов через день. В связи с этим он вспомнил 90-е, когда власти боролись с нехваткой энергией — «бездарно отрубали электричество по всей стране на несколько часов ежедневно». Данилюк допустил, что такие меры введут по всей стране.

Он считает, что веерные отключения электричества приведут к остановке промышленных предприятий, появятся трудности у малого и среднего бизнеса.

Добавьте ещё к этому ограничения из-за локдауна, и картина, которая вырисовывается, получится совсем апокалиптической, — подчеркнул Данилюк.

Ранее стало известно, что Украина продолжит получать электроэнергию из соседней Белоруссии. Коммерческие поставки снова начнутся с 6 ноября, их мощность составит 5 МВт в течение дня. Информация об этом появилась на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Поставки будут происходить по стабильному графику, в нём не предусмотрены перерывы.