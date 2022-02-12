На Украине предупредили о готовящейся «резне русских»

Власти Украины готовятся к физическому истреблению русского населения страны, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Ожидается правовой беспредел, отметил он в Telegram.

Власть Зеленского закрывает телеканалы, блокирует ютуб-каналы, интернет-сайты и телеграм-каналы, готовя страну к информационному вакууму и информационной изоляции населения. Будут творить правовой беспредел и готовят «резню» неугодных, русского населения, их назовут врагами Украины, — рассказал депутат.

Он уточнил, что исполнителями массовых казней окажутся отряды националистов. Кива напомнил, что радикалы «давно не скрывают своих планов начать бойню русских внутри страны». Также депутат предупредил о попытках перекрыть утечку информации об этнических чистках.

В ближайшее время могут отключить интернет и связь, — указал он.

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил: жители Киева уезжают из столицы в глубинку или за границу, опасаясь «российского вторжения». Он отметил, что в последнее время «на улицах Киева стало заметно меньше автомобилей и людей».