Экс-депутат Рады предрёк Зеленскому незавидное будущее

Президент Украины Владимир Зеленский столкнётся с четырьмя возможными сценариями в будущей карьере. В соответствии с первым («идеальный шторм»), страна к 2023 году погрузится в глубокий кризис. Киев потеряет всех ключевых западных союзников, сообщает издание «Главред» со ссылкой на бывшего депутата Верховной рады, а ныне директора Украинского института будущего Вадима Денисенко.

В случае развития первого сценария западные партнёры станут заключать соглашения по Украине без её представителей. В результате в стране усилятся внутренние акции протеста и начнётся противостояние властей с ключевыми финансово-промышленными группами (ФПГ).

Второй сценарий Денисенко назвал «войной против всех». В этом случае ситуация в мире сложится не в пользу Украины и Киеву придётся пойти на компромиссы по Донбассу. Смягчение позиции властей вызовет внутренние протесты.

Как результат получаем то, что на конец 2022 года повторяем цикл и выходим на состояние лета 2021-го, только со слабым Зеленским. Вероятность такого развития процессов достаточно велика — до 50–55%, — отметил Денисенко.

Согласно третьему сценарию, внутри страны Зеленскому придётся пойти на союз с одной или несколькими ФПГ и начать борьбу против «несогласных», захватив полный контроль над силовым блоком.

Ключевым условием наступления последнего сценария — «отец нации» — является событие, которое станет потрясением для украинского общества. Или событие, которое с помощью СМИ можно представить таким. Это масштабное стихийное бедствие, проблемы техногенного характера или открытая агрессия со стороны России. Речь не идёт о полноценном вторжении, достаточно резкого обострения обстановки в Донбассе.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун сообщила, что заявление Зеленского о возможном референдуме по Донбассу было совершенно безответственным. По её словам, за два с половиной года пребывания у власти Зеленский не предложил ни одной конкретной идеи по разрешению кризиса на юго-востоке страны.

Военная операция на востоке Украины началась в 2014 году, когда некоторые районы Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям в Киеве и образовали самопровозглашённые народные республики.