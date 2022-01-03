На Украине предрекли «воровство» российского газа

Бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что Украине придётся воровать российский газ из транзитной трубы, если компания не сможет обеспечить достаточный импорт топлива для покрытия суточных дефицитов. Он предположил, что потребление газа в стране может достичь показателей февраля 2020 года, пишет «Зеркало недели».

Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта, — отметил Коболев.

Специалист считает, что такое положение дел может ускорить запуск «Северного потока — 2», а «Газпром» может и отказаться от транзита топлива через территорию Украины. И при этом, по словам экс-главы «Нафтогаза», всё это будет сопровождаться «молчаливым согласием» западных стран.

Ранее запрос на транзит газа через Украину в Словакию упал на 40,9%. Так, если 31 декабря 2021 года соответствующая заявка была 83,78 млн куб. м, то на 1 января 2022 года она составила 49,55 млн куб. м.