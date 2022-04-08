На Украине предложили национализировать активы Сбербанка в стране

Национальный банк Украины предлагает национализировать активы Сбербанка и Проминвестбанка в стране. Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью украинскому изданию «Экономическая правда». По его расчётам, в случае национализации активов этих банков в доход государства может поступить около $889 млн (26 млрд грн).

11 марта Нацбанк направил в кабинет министров письмо, в котором предложил принудительно изъять финансовые активы Сбербанка России и Проминвестбанка <...>. В доход государства может быть направлено около 26 млрд гривен, — сообщил он.

По расчётам НБУ, это активы в форме денежных средств, ОВГЗ и депозитных сертификатов.

Шевченко также напомнил, что лицензии этих банков были аннулированы вскоре после 24 февраля. Он в то же время подчеркнул, что вкладчики этих банков, безусловно, должны получить выплаты в пределах гарантированной государством суммы.

Ранее сообщалось, что украинские власти национализируют всю собственность России в стране для компенсации военных потерь. Соответствующие законы уже приняты и процесс запущен, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.