У Украины не получится победить Россию в случае начала войны с тем количеством противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, которые предоставили США. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин в эфире телеканала ICTV.

Война, тем более с Россией, не выигрывается «Джавелинами», — уточнил парламентарий.

По его словам, сейчас украинской армии нужно усиление в четырёх областях: на флоте, в противовоздушной обороне, военно-воздушных силах и в радиоэлектронной борьбе.

Рахманин отметил, что если США предоставят Украине свои самолёты, которыми можно было бы заменить советские истребители, то подобный шаг будет воспринят как намёк на возможность более углублённого сотрудничества.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что возможное предоставление Украине статуса основного союзника США вне НАТО может привести к дестабилизации ситуации как в самой стране, так и во всём регионе. Кроме того, по словам дипломата, эта инициатива станет ещё одним поощряющим сигналом для «партии войны в Киеве».