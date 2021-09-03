На Украине пожаловались на отсутствие у США и ЕС интереса к Крыму

США и Европу не интересует вопрос Крыма, поскольку главы ключевых для Украины стран-партнёров не приехали на «Крымскую платформу». Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Геннадий Москаль.

Он отметил, что в 2014 году против вхождения полуострова в состав России выступили порядка 100 государств — членов ООН. Однако посвящённый крымскому вопросу саммит в 2021-м посетили представители менее половины из них.

В Европе две знаковые фигуры — Макрон и Меркель. Меркель за день до «Крымской платформы» здесь была и отплыла. Очевидно, ни США, ни Европу почему-то крымский вопрос сегодня не интересует, — сказал политик.

По его мнению, на Западе считают, что Украина должна самостоятельно разрешить ситуацию с полуостровом.

Ранее политолог Анатолий Иванов заявил, что украинские власти устали вести борьбу за Крым, но вынуждены её продолжать для поддержки установки о России как стране-агрессоре. По его мнению, даже если бы и появилась возможность для Крыма вернуться в состав Украины, то жители региона высказались бы против этого. Кроме того, и самому Киеву Крым не нужен, поскольку у него нет средств на содержание региона.