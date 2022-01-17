На Украине пожаловались на «безумные» цены на газ

Мэр города Шостка в Сумской области Украины Николай Нога в эфире телеканала «НАШ» возмутился высокими ценами на газ. По его словам, текущий отопительный сезон проходит сложно, так как людям приходится переплачивать за транспортировку газа и обогрев.

Отопительный сезон чрезвычайно сложный, цена на газ сумасшедшая <...>. Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует, — сказал градоначальник.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что страна обладает достаточными ресурсами для увеличения поставок газа в Европу. Однако, по его словам, для этого потребуются время и инвестиции для разработки, что возможно лишь в условиях прозрачной сбытовой ситуации и долгосрочных контрактов.

Ранее замглавы Еврокомиссии Маргрете Вестагер заявила, что в ведомстве «с нетерпением ожидают» ответа «Газпрома» на свой официальный запрос о снижении поставок газа в Европу в период газового кризиса. Она добавила, что в Еврокомиссии изучают это дело в приоритетном порядке, поскольку это необычно, когда компания «в условиях повышенного спроса снижает поставки».

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил о сокращении поставок российского газа в страны Евросоюза осенью этого года по сравнению с 2020-м. По его словам, сейчас ЕС получает газ в полном объёме из Норвегии и Алжира. По данным «Газпрома», с начала 2021 года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6%.

Этой осенью в Европе обострился газовый кризис, который характеризовался ростом спотовых цен на голубое топливо. На фоне низкой заполненности газовых хранилищ цена достигала $2000 за тысячу кубометров.