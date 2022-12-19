На Украине пожалели о взорванной дамбе в боях под Киевом «Страна.ua»: ВСУ взорвали дамбу в боях под Киевом и крупно пожалели об этом

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Обозреватель «Страны.ua» Влад Бовтрук в статье для издания написал, что ВСУ взорвали дамбу на реке Ирпень «для обороны» Киевской области, но это привело к сильным подтоплениям, от которых пострадало местное население. Журналист добавил, что действия украинских военных привели к потере урожая местных жителей, а также к подтоплению подвалов домов. По его словам, на стенах образовались трещины, грибок и плесень, а вода в колодцах испортилась.

Во всех домах по нашей улице подвалы и погреба наполнены водой. Когда вода замерзнет, лед разорвет абсолютно все. У нас и так трещины по стенам, а после такого дом будет аварийным, опасным для проживания, — рассказал изданию местный житель.

Жители населенного пункта обвиняют власти в бездействии из-за отказа от закупки специальных помп для откачки жидкости.

Офицерский состав артиллерийских подразделений ВСУ не испытывает каких-либо сомнений во время ударов по жилым кварталам Донецка и других городов Донецкой и Луганской народных республик, ранее сообщил в интервью военному корреспонденту Александру Сладкову пленный украинский военнослужащий. По словам пленного, его орудие выпускало от четырех до 12 снарядов в день.