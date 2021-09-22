На Украине повесили билборды с призывом идти «на Москву»

Билборды с призывом идти «на Москву» разместили ко Дню города в Полтаве. На них запечатлён украинский гетман Иван Мазепа, перешедший на сторону шведов в годы Северной войны и признанный некоторыми политиками и историками борцом за независимость Украины. Об этом написал депутат Верховной рады от фракции оппозиционной партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.

По его словам, плакаты развешены с целью напомнить о том, что «Полтавская битва не завершена». Гончаренко подчеркнул, что именно под Полтавой начался путь к украинской независимости. На билбордах изображён Мазепа с надписью «Полтавская битва не завершена. На Москву».

А Российская империя начала свой долгий путь во лжи, создании мифов и переписывании настоящей истории. Наша борьба против этого продолжается до сих пор. И победа обязательно будет за Украиной, — написал Гончаренко.

Ранее в нескольких магазинах в украинских Черновцах на входе появились наклейки в виде свиньи, раскрашенной под цвета российского флага, на фоне запрещающего дорожного знака. Изображения направлены против русского и русскоговорящего населения страны.