На Украине потребовали переименовать города с русскоязычным звучанием

Жители Украины жалуются на названия городов и населённых пунктов, которые носят русскоязычный характер. Об этом заявил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь, пояснивший, что уже обратился к местным властям с просьбой переименовать их в соответствии со стандартами украинского правописания, сообщает пресс-служба языкового омбудсмена.

Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются, что названия ряда населённых пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания, — говорится в сообщении пресс-службы Креминя.

Омбудсмен привёл ряд названий, которые, по его мнению, необходимо поменять. В частности, он упомянул Первомайск, Южноукраинск, Северодонецк, Переводчиково, Луч. Креминь добавил, что некоторые населённые пункты имели красивые исторические названия, но были переименованы при власти коммунистов.

Сегодня я подписал несколько десятков обращений руководителям местных органов государственной власти с просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 закона [о госязыке] названия населённых пунктов, — подчеркнул Креминь.

Ранее стало известно, что Украина должна на государственном уровне переименовать Россию в Московию. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев. Свою идею он обосновал тем, что «каждая нация сама решает, как называть соседей». Депутат не уточнил, что даст Украине его инициатива.