На Украине потребовали от ФРГ военные корабли и ПВО

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киев хочет от Германии передачи военных кораблей и систем ПВО. Этот вопрос остаётся одним из основных на повестке дня в переговорах двух стран, пишет DPA.

В первую очередь речь идёт о немецких военных кораблях, одних их лучших в мире, которые срочно нужны нам для защиты протяжённого побережья Чёрного и Азовского морей, — сказал Мельник.

Дипломат уточнил, что речь также идёт и о ПВО. По его словам, Украине срочно нужно вооружение для обороны страны, однако Берлину не хватает «политической воли», что «вызывает сожаление» на фоне «острой опасности войны в Европе».

Посол также выразил уверенность, что правительству Германии стоит взять пример с британских коллег, которые уже заявляли, что страна поставит Украине лёгкие противотанковые оборонительные вооружения для «самообороны».

Ранее Мельник заявил, что Германия отказывается воспринимать Украину в качестве «великой культурной европейской нации» и «влиятельного субъекта политики», в связи с чем интересы Киева зачастую игнорируются Берлином.