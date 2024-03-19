На Украине потерю Авдеевки объяснили нехваткой снарядов Шмыгаль: из-за нехватки боеприпасов ВСУ не смогли защитить Авдеевку

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с коллегой из Люксембурга Люком Фриденом заявил, что ВСУ покинули Авдеевку из-за дефицита снарядов, который привел к тяжелой ситуации на передовой. По словам украинского чиновника, войска не смогли защитить город.

Шмыгаль пожаловался, что ВСУ потеряли не только Авдеевку, но и несколько других городов, названия которых он не привел. Украинский премьер отметил: сейчас Киев ждет новых поставок оружия, инициированных Чехией, и надеется, что они помогут «сдержать фронт».

Ранее чешский президент Петр Павел сообщил, что нашел за пределами ЕС источник для закупки 800 тысяч снарядов для Киева. На их приобретение Канада выделила $29,4 млн.

В начале января издание The Wall Street Journal цитировало министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, который объяснял, что ВСУ из-за нехватки снарядов вынуждены чаще применять FPV-дроны. По данным газеты, многие украинские подразделения также испытывают нехватку боеприпасов, денег и военнослужащих, поскольку истощены летним контрнаступлением.

При этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал развязывание конфликта на Украине ключевой ошибкой действующего президента США Джо Байдена. По его мнению, это решение главы государства поставило Украину на грань уничтожения, так как ВСУ понесли значительные потери в личном составе.