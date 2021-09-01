Украине посоветовали не думать о вступлении в ЕС и НАТО

Украинский политический эксперт Тарас Загородний заявил, что страна должна отказаться от вступления в ЕС и НАТО и заняться «вестернизацией», исходя из национальных интересов. Мнение эксперт высказал в издании «Главред».

Загородний оценил реакцию украинцев на слова экс-президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

Все сконцентрировались на том, что до «ЕС нам 20 лет», но не посмотрели, что президент Эстонии ещё оговорилась, что ещё нужно ждать «исторического момента». То есть чёрт знает когда и то неточно. Ещё и непонятно, будет ли этот ЕС вообще через 20 лет, — сказал Загородний.

Он добавил, что страны Балтии попали в ЕС, потому что это не было важным для России, а вот Украина для неё — принципиальный вопрос. Загородний рекомендует использовать имеющиеся возможности и не думать о вступлении куда-то. Тем более, по словам самой Керсти Кальюлайд, это проблематично, пока у Украины есть неподконтрольные территории.

Загородний привёл в пример Турцию, которую не принимали в ЕС, и она развилась сама, именно в направлении своих интересов.

Ранее глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что военные действия на юго-востоке Украины не помешают стране присоединиться к альянсу.