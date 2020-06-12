На Украине показали рекордную взятку

https://static.news.ru/photo/338eaa96-ad90-11ea-ab5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: nabu.gov.ua

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артём Сытник показал, как выглядит взятка в размере $6 млн наличными.

Отмечается, что пачки с долларами были продемонстрированы во время пресс-конференции Сытника. Видео с мероприятия опубликовано на сайте НАБУ.

Взятку предлагали самому Сытнику и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому за закрытие дела, где фигурирует бывший министр экологии, глава холдинга Burisma Николай Злочевский. Заказчики требовали закрыть эпизод, в котором говорилось о содействии Злочевского в вопросе выдачи Нацбанком стабилизационного кредита для ОАО «Реал банк».

Burisma — частная газодобывающая группа Украины. Предполагаемая коррупция там ранее стала поводом к ситуации с импичментом президента США Дональда Трампа.

Как писал NEWS.ru, украинская компания Burisma Group заявила, что не имеет никакого отношения к попытке взятки, о которой заявляет руководство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).