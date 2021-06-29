На Украине похитили средства при строительстве COVID-больницы

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила хищение денежных средств, которые были направлены на строительство отделения для приёма больных коронавирусом. Об этом сообщает портал «Гордон».

Инцидент произошёл в Закарпатской области, где местные предприниматели победили в тендере на строительство и ремонт больницы. Они должны были провести реконструкцию корпуса, но вместо этого вносили недостоверные данные в акты выполненных работ.

Некоторые из них были выполнены лишь на бумаге, — говорится в сообщении.

Стоимость восстановления и ремонта объекта составила 10 млн гривен. Злоумышленники присвоили себе более 1,5 миллиона гривен (почти 4 миллиона рублей).

Ранее украинские чиновники поссорились из-за срыва закупок вакцины от коронавируса. От них было отстранено госпредприятие «Медицинские закупки Украины». Его директора Арсена Жумадилова обвинили в дискредитации страны в глазах мирового сообщества.