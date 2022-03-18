Трое грузинских военнослужащих погибли на Украине

На Украине погибли трое военнослужащих из Грузии, которые воевали в рядах украинской армии, сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Как передает грузинский Первый канал, спикер принёс соболезнования родным и близким погибших бойцов.

Разделяю горе родных и близких Давида Ратиани, Гии Бериашвили и Бахвы Чикобава, — сказал Папуашвили.

Он отметил, что поддержка украинского народа со стороны Грузии непоколебима. По его словам, украинско-грузинская дружба насчитывает века.

И я верю, что она ещё больше укрепится, — добавил Папуашвили.

По данным грузинской телекомпании «Мтавари архи», Чикобава погиб в Мариуполе, а другие двое в городе Ирпень. Как отмечает телеканал, все грузинские ветераны войны и бывшие военнослужащие за последние годы были зачислены в украинский националистический батальон «Азов».

Ранее начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил о том, что американский журналист Брент Рено был убит в ходе обстрела украинского города Ирпень. При этом издательский дом Time подтвердил, что погибший на Украине американский журналист работал на них. В последнее время он занимался видеопроектом о беженцах, сообщило руководство компании.