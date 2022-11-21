На Украине подсчитали число безработных Минэкономики Украины: не менее пяти миллионов украинцев потеряли работу

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

г. Киев, Украина

Замглавы Минэкономики Украины Татьяна Бережная заявила, что в стране значительно вырос уровень безработицы. По ее словам, в настоящее время не имеют работы по меньшей мере пять миллионов украинцев, передает РИА Новости. Всего Украину после начала спецоперации покинули около семи миллионов человек, добавила чиновница.

По меньшей мере пять миллионов человек потеряли работу. <...> Из-за боевых действий страну покинули уже около семи миллионов человек, — сказала Бережная.

Она отметила, что одной из важнейших задач правительства Украины является возвращение соотечественников домой, развитие рынка труда и создание новых рабочих мест. Бережная также добавила, что Киев рассчитывает на помощь западных партнеров.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков оценил уровень безработицы в стране. По его словам, он остается примерно на прошлогоднем уровне. В мае безработица снизилась до минимального показателя в 3,9%, но летом начала расти. Министр заверил, что ситуация находится под контролем государства.