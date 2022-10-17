На Украине подорожали яйца из-за воссоединения Херсонской области с Россией

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Украинские производители заявили о существенном увеличении стоимости куриных яиц в стране, пишет РИА Новости. Цена за десяток начинается от 80 гривен (135 рублей. — NEWS.ru). Министр аграрной политики Украины Николай Сольский объяснил, что многие предприятия прекратили свою деятельность после начала российской специальной операции, а оставшиеся не увеличили поголовье кур-несушек. «Союз птицеводов Украины» при этом считает, что стоимость продукта увеличилась после вхождения Херсонской области в состав России, в которой находился крупнейший производитель «Чернобаевский».

Несколько птицефабрик прекратили работать из-за российской спецоперации, а продолжающие функционировать предприятия не спешили увеличивать поголовье кур-несушек и увеличивать темпы производства, — рассказал Сольский.

Министр выразил уверенность в том, что ситуация вскоре должна нормализоваться.

Заведующий отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан ранее заявил, что украинская экономика близка к полному развалу. Он добавил, что экономика Украины находится в состоянии нокаута, несмотря на то, что в некоторых регионах она еще функционирует. По словам эксперта, нет предпосылок к тому, что она может быть «реанимирована».