На Украине подали документы на регистрацию вакцины AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/e419e50e-7047-11eb-85ab-96000091f725_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины поданы документы на регистрацию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья страны.

В Государственный экспертный центр Минздрава была подана заявка о государственной регистрации на Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения, — цитирует сообщение ТАСС.

В конце января Верховная рада одобрила закон о регистрации вакцин, который запрещает использование на Украине российских препаратов от коронавирусной инфекции. Депутаты поддержали инициативу, которая позволяет регистрировать привезённые на Украину вакцины от COVID-19 в ускоренном порядке для экстренного применения. В документе содержится норма о запрете такой привилегии для российских препаратов. Отмечается, что вакцина от коронавируса может подлежать ускоренной регистрации, если, кроме прочих условий, «она не была разработана государством-агрессором», которым украинские власти считают РФ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от российской вакцины. Он отметил, что сейчас не существует подтверждения утверждению об эффективности «Спутника V» на уровне 90–91% со стороны Всемирной организации здравоохранения или ведущих мировых специалистов.

Как писал NEWS.ru,Зеленский объяснил отказ властей страны от закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Он заявил, что не собирается проводить эксперименты на гражданах государства.