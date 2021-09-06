Зеленский поблагодарил США за санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американскими конгрессменами, которые посетили Киев, выразил им благодарность за антироссийские санкции. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Глава государства призвал США усилить ограничительные меры в связи с проектом «Северный поток — 2».

Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на «Северный поток — 2» должно быть сохранено, — сказал Зеленский.

Также обсуждалась тема Донбасса, в частности, в контексте подготовки совместных стратегических учений «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. Зеленский выразил обеспокоенность этими манёврами и назвал их «вызовом для региона». Кроме того, он заявил, что рассчитывает на поддержку в вопросе желания Украины стать членом НАТО.

Ранее на Украине в очередной раз призвали США усилить давление на Россию. С такой просьбой к американским конгрессменам во время встречи обратился глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что в Киев прибыла делегация американских парламентариев во главе с сенатором Линдси Грэм. Она совершает рабочий визит. Кулеба рассказал «о грубых нарушениях прав человека во временно оккупированном Крыму и очередной волне незаконных обысков и задержаний на полуострове».